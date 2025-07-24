В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент

Росавиация: Упавший в Амурской области Ан-24 уже попадал в четыре авиаинцидента

В четверг, 24 июля, в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку. Всего на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. Предварительно, выживших в крушении нет. Упомянутый Ан-24 попадал в авиаинциденты неоднократно. Почему этот стал его последним, разбиралась «Лента.ру».

Из-за непогоды самолет не смог приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг

В 07:36 по местному времени Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из аэропорта Хабаровска, но через 46 минут — в 08:22 по времени Благовещенска — он совершил техническую посадку в областной столице. Дальнейший вылет в Тынду планировался через час, однако задержался на два часа: самолет покинул аэродром в 11:20.

Последний участок маршрута стал роковым. Приблизившись к Тынде, лайнер не смог сесть с первой попытки, ушел на второй круг и перестал выходить на связь. Как отмечается в сообщениях, он не прошел контрольную точку — это произошло примерно в 15 километрах от пункта назначения. В момент предполагаемого захода на посадку в районе аэропорта наблюдалась низкая облачность и шел дождь. Коэффициент сцепления с полосой составлял всего 0,5.

Одни из последних кадров разбившегося Ан-24 — здесь он совершает второй круг перед попыткой захода на посадку Кадр: Telegram-канал Mash

Самолет и его обломки удалось обнаружить неподалеку от Тынды на склоне горы

По предварительным данным, борт перестал отвечать диспетчерам, находясь в нескольких километрах от Тынды. Сразу после этого в регион были направлены поисковые группы и вертолет Ми-8. Однако на первых этапах операция осложнялась отсутствием сигнала от аварийных маяков — они не сработали. Одной из причин могла стать вынужденная посадка в лесу, из-за которой бортовые системы аварийной связи не активировались.

Поисковикам удалось обнаружить с воздуха обломки в 15 километрах от Тынды на склоне горы в районе поселка Кувыкта. Это произошло в 15:26 по местному времени. Спасатели зафиксировали пожар — фюзеляж горел, обломки были разбросаны на расстоянии до 500 метров.

Добраться к месту крушения по земле было затруднительно: доступ отсутствует, и спасатели планировали спускаться с веревками

На борту были целые семьи и годовалые дети

На борту находились 49 человек: 43 пассажира и 6 членов экипажа. Среди пассажиров — пятеро детей. Одной из самых юных была годовалая Камилла К., родившаяся в июне прошлого года. Она летела вместе с 25-летней матерью Нигиной.

Среди погибших также был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург и онколог Леонид Майзель. Ему был 71 год, из которых 48 лет он посвятил медицине. Его последнее дежурство было 20 июля.

Кроме того, в потерпевшем крушение самолете находилась семья врачей из Тынды: 64-летняя Галина Найденова, акушер-гинеколог с 40-летним стажем, и ее супруг Алексей Найденов, специалист по функциональной диагностике. С ними летел их 14-летний внук

Командиром воздушного судна оказался 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска. Вместе с ним рейс выполнял второй пилот Кирилл Плаксин. Кто именно находился за штурвалом в момент крушения, пока неизвестно. Также сообщалось, что фамилия одной из стюардесс, находившейся на рейсе, была Бессмертная.

Очевидцы сняли момент перед падением самолета в лесу

Почти сразу после обнаружения обломков в сети появились кадры, снятые очевидцами. На записи видно, как самолет идет на второй круг на крайне низкой высоте перед заходом на посадку. По оценкам специалистов, именно в этот момент могла произойти потеря управления.

Также сообщалось, что самолет летел очень низко и его маневры могли свидетельствовать о попытке аварийной посадки.

Ан-24 попадал в четыре авиаинцидента за последние семь лет

Ан-24, выполнявший рейс, был произведен почти полвека назад — в 1976 году. Несмотря на возраст, у воздушного судна был действующий сертификат летной годности, продленный до 2036 года. По словам представителей авиакомпании, самолет проходил плановое техобслуживание и был допущен к эксплуатации.

Однако известно, что именно этот борт, с регистрационным номером RA-47315, ранее становился участником ряда инцидентов. В 2018 году он выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задел мачту освещения и повредил левое крыло. На борту находились 24 человека, никто не пострадал.

В 2022 году система предупреждения об опасном сближении сработала во время рейса Иркутск — Бодайбо из-за встречи с самолетом S7. В том же году, 19 мая, борт вернулся в аэропорт вылета по причине отказа генератора. Последний инцидент зафиксирован в марте 2025 года: экипаж, следовавший по маршруту Иркутск — Киренск, запросил возврат на стоянку из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Авиакомпания «Ангара», которой принадлежал самолет, является одним из основных перевозчиков в Восточной Сибири. Согласно данным Росавиации, парк компании насчитывает 14 самолетов (в том числе 11 Ан-24) и 14 вертолетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследовать авиакатастрофу

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть более трех человек. В рамках расследования будет проводиться проверка в авиакомпании «Ангара».

Основные версии крушения — технический сбой или ошибка экипажа из-за плохих погодных условий

Первый заместитель руководителя Восточного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте Владимир Ануфриев сообщил, что рассматриваются две версии: технический сбой и ошибка экипажа. Какая из них станет приоритетной, пока не определено. По одной из них, пилот мог ошибиться при выполнении посадки на фоне сложных погодных условий — дождя, тумана и слабой видимости.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подтвердил, что все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий. Он попросил граждан доверять только официальной информации и пообещал оперативно публиковать обновления о ситуации на ресурсах правительства региона.