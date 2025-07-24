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10:54, 24 июля 2025Путешествия

На борту разбившегося Ан-24 была годовалая девочка

Shot: На борту разбившегося в Амурской области Ан-24 была годовалая девочка
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Mash

На борту самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, была годовалая девочка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Камилла К., родившаяся в июне 2024 года, летела в Тынду вместе с матерью — 25-летней Нигиной. Кроме того, издание сообщает, что весь экипаж потерпевшего крушение воздушного судна был из Иркутской области.

Ранее в сети появились последние кадры полета разбившегося самолета Ан-24. На видео, снятом очевидцами, он уходит на второй круг перед попыткой захода на посадку.

Самолет Ан-24 перестал выходить на связь, пролетая над Амурской областью, в четверг, 24 июля. На борту были десятки пассажиров. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

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