В российском регионе пропала связь с Ан-24 с 46 людьми на борту

Shot: В Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с 46 людьми на борту

В Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с 46 людьми на борту. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында.

Предположительно, борт в регионе перестал отвечать, находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Другие подробности об Ан-24 сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 пропал у якутского поселка Хандыга. Тогда на борту находились пять человек.

Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним была потеряна связь.