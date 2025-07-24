Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 24 июля 2025Россия

В российском регионе пропала связь с Ан-24 с 46 людьми на борту

Shot: В Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с 46 людьми на борту
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с 46 людьми на борту. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында.

Предположительно, борт в регионе перестал отвечать, находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Другие подробности об Ан-24 сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 пропал у якутского поселка Хандыга. Тогда на борту находились пять человек.

Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним была потеряна связь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе пропала связь с Ан-24 с 46 людьми на борту

    Прибыль Tesla рухнула

    Российские спасатели выдвинулись на поиски пропавшего Ан-24 с 46 людьми на борту

    Россия увеличила экспорт свинины в одну страну

    Суд арестовал дом обвиняемого во взятках замглавы московского метро

    ВСУ устроили перестрелку между своими бойцами в ЛНР

    Бастрыкин раскрыл возмещенную России и россиянам сумму за 2025 год

    На окраинах Красноармейска начались бои

    Действия Зеленского сравнили с бизнесом под названием «Украина»

    В Трое нашли описанные Гомером свидетельства ожесточенных боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости