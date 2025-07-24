Разбившийся в Амурской области Ан-24 ранее попадал в четыре инцидента

Разбившийся в Амурской области Ан-24 попадал в четыре авиаинцидента с 2018 года

Самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области, с 2018 года попадал в четыре авиаинцидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Так, в 2018 году воздушное судно выкатилось за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задело мачту освещения и повредило левое крыло. Никто из 24 пассажиров тогда не пострадал.

В 2022 году при выполнении рейса из Иркутска в Бодайбо в самолете сработала система предупреждения опасных сближений с лайнером авиакомпании S7. В этом же году рейс Чита — Чара был прерван из-за отказа генератора, воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета.

В 2025 году экипаж рейса Иркутск — Киренск запросил возврат на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение самолет Ан-24 был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.