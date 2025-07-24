Обнаружены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-24

Обломки пропавшего с радаров самолет Ан-24 обнаружили в 15 километрах от Тынды

Обломки пропавшего с радаров самолет Ан-24 обнаружили в 15 километрах от Тынды. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Тем временем в МЧС сообщили порталу 360.ru, что спасатели нашли горящий фюзеляж воздушного судна.

По данным Telegram-канала Shot, в больнице Тынды готовятся принимать пострадавших. О судьбе пассажиров пока ничего не известно.

Самолет с десятками пассажиров на борту пропал в Амурской области в четверг, 24 июля. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында.