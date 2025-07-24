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11:11, 24 июля 2025Путешествия

Обломки разбившегося в России самолета Ан-24 попали на видео

Обломки разбившегося в российской Тынде самолета Ан-24 попали на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Найденные в лесу обломки разбившегося в Тынде в Амурской области самолета Ан-24 попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

На записи, снятой из вертолета, видно, как вдалеке из леса идет дым. При приближении к месту падения можно заметить разбросанные части самолета.

Горящий фюзеляж Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды. Вертолет не смог приземлиться в районе места крушения, и спасателям приходится добираться туда пешком. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил.

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