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09:56, 24 июля 2025Путешествия

Обнаружен горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 с пассажирами

Горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 обнаружен в 15 километрах от Тынды
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В 15 километрах от Тынды обнаружен горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 с 43 пассажирами. Об этом пишет Amur Mash со ссылкой на МЧС.

Обломки горящего судна нашел вертолет Ми-8. Сейчас на место едут спасатели, однако Shot пишет, что их вертолет не смог приземлиться в районе места крушения и им приходится добираться туда пешком.

По данным Mash, место обнаружения обломков, предварительно в районе поселка Кувыкта. О судьбе пассажиров пока ничего неизвестно.

О пропаже Ан-24 с 43 пассажирами на борту стало известно утром 24 июля. Судно выполняло рейс ХабаровскБлаговещенск — Тында и не подавало сигналов о проблеме в воздухе.

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