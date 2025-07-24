Самолет с более чем 40 пассажирами на борту пропал в Амурской области. Что об этом известно?

Самолет с 43 пассажирами на борту пропал в Амурской области

Связь потеряна с пролетающим над Амурской областью пассажирским самолетом Ан-24. На борту находятся десятки пассажиров, об их состоянии ничего не известно.

Сообщается, что судно принадлежит авиакомпании «Ангара». Оно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Лайнер не прошел контрольную точку в аэропорту приземления и сейчас находится примерно в 15 километрах от города, пишет Mash.

В 09:46 мск появились данные, что место крушения Ан-24 обнаружено в 15 километрах от города Тында. Найден фюзеляж самолета, он горит.

На борту 43 пассажира, пятеро из них — дети

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что всего на борту пропавшего самолета было 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства. Убедительно прошу не доверять непроверенной информации Василий Орлов губернатор Амурской области

ТАСС пишет, что Ан-24 не подавал сигналов о проблеме в воздухе, поиски пропавшего судна осложняет тайга — основные работы ведутся с воздуха. Для участия в спасательной операции в том числе вылетел вертолет Ми-8, пытаются работать и наземные службы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рейс вылетел с двухчасовой задержкой

Пропавший пассажирский самолет вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой. Там он совершал техническую посадку во время рейса из Хабаровска в Тынду. Фактический вылет в аэропорт назначения состоялся в 11:20 по местному времени (05:20 мск).

Связь с самолетом была потеряна около 13 часов по местному времени (7 утра по московскому). При заходе на посадку борт ушел на второй круг, после чего связь с ним прервалась, рассказали в транспортной прокуратуре.

Пропавший Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, его сертификат летной годности продлен до 2036 года

На данный момент в авиагавани Тынды наблюдается низкая облачность и дождь. Коэффициент сцепления с полосой составляет 0,5.

По состоянию на 09:20 поиски не дали никаких результатов, отметили в Росавиации. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.