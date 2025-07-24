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09:03, 24 июля 2025Путешествия

Раскрыты подробности о пассажирах пропавшего с радаров самолета Ан-24

На борту пропавшего с радаров Ан-24 было 43 пассажира и 6 членов экипажа
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На борту самолета Ан-24, пропавшего с радаров в Амурской области, по предварительным данным, было 43 пассажира (из них пять детей) и 6 членов экипажа. Подробности раскрыл губернатор российского региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что для поисков самолета задействовали все необходимые силы и средства. «Убедительно прошу не доверять непроверенной информации. О развитии ситуации будем сообщать на официальных площадках правительства области», — добавил Орлов.

По данным Telegram-канала Shot, на поиски воздушного судна направили вертолет Ми-8.

Связь с самолетом Ан-24 с пассажирами на борту пропала в Амурской в четверг, 24 июля. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

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