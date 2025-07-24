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09:50, 24 июля 2025Путешествия

Опубликован список членов экипажа пропавшего в Приамурье Ан-24

Опубликован список членов экипажа пропавшего в Приамурье Ан-24
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belovodchenko Anton / Shutterstock / Fotodom

Появился список членов экипажа пропавшего в Приамурье самолета Ан-24. Его опубликовал Telegram-канал «112».

«Логвинов В. — командир воздушного судна; Плаксин К. — второй пилот; Вохминцев В. — бортмеханик; Бессмертная А. — бортпроводник; Колтунов В. — ИТС (инженерно-технический состав — прим. «Ленты ру»); Лысенко А. — ИТС», — сказано в публикации.

Уточняется также, что самолет до сих пор не удалось обнаружить, однако определен примерный район поиска. По факту исчезновения судна Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Транспортная прокуратура также начала проверку.

24 июля стало известно, что в Амурской области пропала связь с самолетом Ан-24 с почти пятью десятками людей на борту. Сообщалось, что судно принадлежит авиакомпании «Ангара». Оно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что всего на борту пропавшего самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.

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