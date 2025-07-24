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16:49, 24 июля 2025Экономика

Названа предположительная причина крушения Ан-24

Синоптик Заводченков: Низкая облачность могла привести к крушению Ан-24
Виктория Клабукова

Кадр: Пресс-служба Росавиации / ТАСС

К крушению самолета Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия. Такую причину в эфире канала «Россия 24» высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Как предполагает синоптик, дезориентировать экипаж могла низкая облачность. По его словам, нижняя граница облаков в некоторых районах находилась на высоте 300 метров, и такой фактор сам по себе не является поводом для ограничения полетов. Однако город Тында, вблизи которого произошла авиакатастрофа, расположен на горном склоне. Вершины хребта Чернышев в высоту достигают полутора километра. «Низкая облачность закрывает вершины гор и, собственно говоря, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к случившемуся, то есть к столкновению самолета с землей», — заявил Заводченков.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. Осмотр с воздуха места крушения предварительно показал, что выживших нет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

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