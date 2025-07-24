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11:59, 24 июля 2025Наука и техника

Авиадвигатель ПД-8 адаптируют к амфибии Бе-200

«Ростех»: Авиадвигатель ПД-8 адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Турбовентиляторный авиационный двигатель ПД-8, который уже проходит сертификационные испытания на пассажирском самолете SJ-100, адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС. Об этом сообщил «Ростех».

«Работы по адаптации двигателя ПД-8 для Бе-200, который производится в Таганроге предприятием Объединенной авиастроительной корпорации — Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева, уже начались», — говорится в сообщении.

Летающая лодка Бе-200 совершила первый полет в 1998 году. Изначально самолеты получили газотурбинные авиадвигатели Д-436ТП. МЧС с 2003 года применяет Бе-200ЧС для тушения природных пожаров. Самолет способен за 15 секунд набрать 12 тонн воды в режиме глиссирования.

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