Азербайджан обвинили в поставках загрязненной нефти

Bloomberg: 2 компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной хлором нефти

Две компании обвинили Азербайджан в том, что нефть, которую поставляют по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), загрязнена топливом с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья. Первой об этом заявила британская British Petroleum (BP Plc), которая является крупнейшим добытчиком нефти в республике, пишет Bloomberg.

По версии компании, речь идет о загрязнении отдельный партий нефти. Органические хлориды, которые могли смешаться с сырьем, могут в существенных количествах повредить НПЗ и оборудование.

Большие объемы нефти из Азербайджана по трубопроводу попадают в порт Джейхан в Турции, а BP Plc управляют компанией, которая построила нефтепровод. «В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — отметили в BP.

О приобретении части загрязненного сырья заявила и итальянская Eni SpA. Оно попало на ее нефтеперерабатывающие предприятия, что выяснилось в ходе внутренних испытаний.

«Теперь нефть, уже поступающая в наши системы, будет перерабатываться без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности», — заявил представитель итальянской компании.

В 2022 году российскому «Лукойлу» перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан из-за санкций. По этому маршруту она ежегодно экспортировала два миллиона тонн добытой на каспийских месторождениях нефти.