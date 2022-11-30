«Лукойлу» закрыли доступ к маршруту до Средиземного моря из-за санкций

Reuters: «Лукойлу» перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан из-за санкций

Российской частной нефтяной компании «Лукойл» перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), ведущему к Средиземному морю, с помощью которого она ежегодно экспортировала два миллиона тонн добытой на каспийских месторождениях нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Лукойл» больше не сможет воспользоваться маршрутом из-за западных санкций, вступающих в силу 5 декабря и запрещающих европейским компаниям покупать и транспортировать российскую нефть, если ее стоимость будет выше той, что будет установлена в рамках ценового потолка. Решение о недопуске к БТД было принято западными акционерами компании-оператора трубопровода, утверждают источники.

По этой причине «Лукойл» будет вынужден перенаправить нефть, которая ранее шла через БТД, на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уже в декабре экспорт нефти компании по этому маршруту вырастет до 660 тысяч тонн с 364 тонн в ноябре, посчитали в Reuters.

В марте и в августе на инфраструктуре трубопровода КТК, идущего из Казахстана до черноморского порта Новороссийск, происходили аварии: из строя дважды выходили выносные причальные устройства. По этому маршруту экспортируется около 80 процентов добываемой в Казахстане нефти.

На этом фоне депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым назвал Россию не самым надежным нефтяным партнером. 12 августа стало известно, что казахстанские власти решили перенаправить около 100 тысяч баррелей нефти в сутки, которые ранее шли через КТК, как раз на маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан.

Пропускная способность БТД составляет порядка одного миллиона баррелей в сутки, но сейчас его мощности используются не полностью, отмечает Reuters. Трубопровод проложен от нефтяных месторождений в Азербайджане до порта Джейхан в Турции.