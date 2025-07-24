Vogue: Белые платья с кружевом и вышивкой в бабушкином стиле стали трендом

«Бабушкино платье» стало трендом лета 2025 года. Об этом сообщается на сайте итальянской версии издания Vogue.

Речь идет о белых воздушных платьях различных фасонов, напоминающих ночные рубашки в «бабушкином» стиле. Они могут быть выполнены из хлопка, льна и вискозы и оформлены кружевом, вышивкой или оборками. Подобные изделия предлагается носить с босоножками на плоской подошве и плетеными сумками.

Отмечается, что в настоящее время указанные предметы гардероба представлены в коллекциях таких брендов, как Isabel Marant, Zara, H&M, Mango и Valentino Garavani.

Ранее в июле также сообщалось, что «дедушкины туфли» стали трендом в 2025 году.