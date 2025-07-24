В российском городе ввели режим ЧС из-за урагана

Белогорск остался без света и воды после урагана, введен режим ЧС

Белогорск пережил сильнейшую грозу и ураган. Непогода стала поводом для введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе, сообщил в своем Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Стихия обрушилась на Белогорск ночью. Из-за ненастья в городе повредило линии электропередач и произошли массовые отключения света. На утро в городе смогли открыться всего несколько магазинов и автозаправок, располагающих собственными генераторами. Подачу электроэнергии не могли восстановить до полудня. Возникли также перебои с водой. Ураганным ветром в Белогорске повалило немало деревьев, из-за чего на дорогах было затруднено движение. Кроме того, сильным порывом ветра с административного здания сорвало крышу. Кровля упала на открытое распределительное устройство.

Всего по Амурской области в результате непогоды света лишились 80 тысяч жителей. Обесточены оказались Белогорск, Свободный, Ромненский и Белогорский муниципальный округ.

Для ликвидации последствий урагана в Белогорск была направлена аэромобильная группировка из 18 человек и трех единиц техники. Масштабы последствий с воздуха оценивала оперативная группа МЧС с беспилотниками.

Ранее ураган накрыл Хабаровск. Сильным ветром в городе сдуло крыши с нескольких зданий, в том числе с торгового центра. Многие горожане обнаружили свои машины под стволами упавших деревьев. Из-за непогоды электроснабжение было отключено в 1800 объектах.