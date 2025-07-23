В российском городе ураганным ветром сорвало крышу с пятиэтажки

Mash: В Хабаровске во время урагана сдуло крышу с пятиэтажки

На Хабаровск обрушился ураган. В результате непогоды без крыши остался жилой дом, передает Telegram-канал Mash.

Порывы ветра вечером вторника, 22 июля, достигали 18 метров в секунду. Всего за час в городе выпало больше 8 миллиметров осадков. Сильным порывом ветра смяло и сорвало кровлю с одной из пятиэтажек по улице Союзной. Инцидент произошел ночью. В результате квартиры на верхних этажах оказались незащищенными от дождя. Из-за скопившейся воды на потолках образовались пузыри, вода потекла прямо в жилые комнаты. Дозвониться до управляющей компании собственники не смогли, все обращения остались без ответа.

Это не единственный подобный случай в Хабаровске. За то время, пока бушевала непогода, крыша слетела со многих зданий в районе МЖК. Без кровли остался торговый центр «Бонус». Сильным ветром в городе повалило десятки деревьев — о пострадавших автомобилях сообщают на улице Аксенова, Ургальской и на Пятой площадке.

Произошли в Хабаровске и массовые отключения электричества. Подача ресурса была приостановлена в 1800 объектах. Света лишились жители улиц Урицкого, Автобусной, Музыкина, Красной Речки, Совхозной, Иртышской, Полтавской, Ворошилова, Тихоокеанской, Урожайной, Дружной, Кутузова, Малиновского и Прогрессивной.

Ранее из-за ливня рухнула крыша летнего кафе в поселке Малиновка Калининградской области. В момент обрушения под ней находились две женщины. Обеих доставили в больницу, одну из пострадавших пришлось выносить на специальном щите.