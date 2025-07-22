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19:02, 22 июля 2025Экономика

Крыша летнего кафе рухнула на двух россиянок

В Калининградской области крыша летнего кафе рухнула на двух женщин из-за ливня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В поселке Малиновка Калининградской области крыша летнего кафе рухнула на двух женщин из-за ливня. О последствиях стихии сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС в регионе.

Инцидент произошел в кафе «Малина». Крыша заведения не выдержала обильных осадков и упала — в этот момент под ней находились две женщины 1960 и 1985 годов рождения.

Обеих пострадавших госпитализировали — одну из них пришлось переносить до машины скорой помощи на специальном щите. Детали о состоянии россиянок не уточнялись.

Ранее в подмосковной деревне Сысоево из-за ливней рухнул единственный мост, отрезав тем самым населенный пункт от цивилизации. В результате жильцы более 30 домов, расположенных в Сысоево, утратили возможность заехать на дачу или покинуть ее. По их словам, восстановить мост пообещали в течение ближайших двух-трех дней, однако жители сомневаются, что это произойдет так быстро.

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