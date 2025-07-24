Бывшая жена Кержакова пришла на премию в платье за 300 рублей

Блогерша Милана Тюльпанова пришла на премию в платье за 300 рублей с Aliexpress

Российская телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова в дешевой одежде пришла на премию телеканала Fashion TV. Ее комментарий на «ШБ-шоу» Георгия Иващенко передает Starhit.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова выбрала для мероприятия облегающее черное платье. При этом она отметила, что приобрела его за 300 рублей на сайте онлайн-ретейлера Aliexpress.

«Это все, что нужно знать обо мне. Я скажу так: неважно, сколько стоит платье, важно, на какую фигуру оно надето. Стоимость брендов сильно переоценена», — заявила Тюльпанова.

В то же время 31-летняя сетевая знаменитость дополнила образ туфлями за 45 тысяч рублей и сумкой Hermes Birkin, которую назвала бесценной. «Сумка и туфли должны быть дорогими, а одежда может быть какой угодно. Я, кстати, этого правила и придерживаюсь», — резюмировала девушка.

В апреле Милана Тюльпанова раскрыла секрет стройности и отношение к пластическим операциям.