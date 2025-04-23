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19:19, 23 апреля 2025Ценности

Бывшая жена Кержакова раскрыла секрет стройности

Блогерша Милана Тюльпанова заявила, что тренируется по программе «фитнес-бикини»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова раскрыла секрет стройности и отношение к пластическим операциям. Интервью с ней приводит «Леди Mail».

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова заявила, что много времени посвящает тренировкам. Она занимается по программе «фитнес-бикини», а также делает массаж и аппаратные процедуры. Кроме того, инфлюэнсерша постаралась свести к минимуму употребление фастфуда, жирной пищи и сладкого.

«Тренер в зависимости от состояния моего тела подбирает соответствующее соотношение БЖУ (белки, жиры и углеводы — прим. «Ленты.ру»), которого я придерживаюсь», — указала собеседница издания.

Кроме того, Тюльпанова предположила, что больше не решится на пластику, поскольку стала беспокоиться о своем здоровье. Известно, что в прошлом девушка сделала более 10 операций.

Ранее в апреле Милана Тюльпанова позагорала в крошечном бикини в Египте.

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