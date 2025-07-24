Бывшая жена Моргенштерна показала внешность на архивных фото

Блогерша Дилара Зинатуллина показала внешность на школьных фото

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала внешность на архивных фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

25-летняя инфлюэнсерша поделилась двумя кадрами школьных времен. На одном из них она позировала маленькой, сидя за партой в белой блузке, сарафане и с бантами на голове.

На втором снимке девушка предстала по окончании школы с аттестатом в руках. При этом она надела платье фиолетового оттенка и сделала укладку и макияж.

Ранее в июле Дилара Зинатуллина похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей.