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13:19, 24 июля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала внешность на архивных фото

Блогерша Дилара Зинатуллина показала внешность на школьных фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дилара Зинатуллина (справа)

Дилара Зинатуллина (справа). Фото: Telegram-канал DILARA

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала внешность на архивных фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

25-летняя инфлюэнсерша поделилась двумя кадрами школьных времен. На одном из них она позировала маленькой, сидя за партой в белой блузке, сарафане и с бантами на голове.

На втором снимке девушка предстала по окончании школы с аттестатом в руках. При этом она надела платье фиолетового оттенка и сделала укладку и макияж.

Ранее в июле Дилара Зинатуллина похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей.

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