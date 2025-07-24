Маск рассказал о дешевой модели Tesla

Tesla начала производство дешевого электрокара — новой версии Model Y

Корпорация Tesla начала производство недорогого электрокара. Об этом сообщает издание InsideEVs.

Выступая перед акционерами по итогам отчета за второй квартал 2025 года, глава Tesla Илон Маск подтвердил существование недорого электромобиля. «Эта машина — просто новая версия Model Y», — заметил Маск. Model Y — электрический кроссовер, производство которого началось в 2020 году.

Предприниматель отметил, что сборка новой версии автомобиля началась в июне. Массовое производство намечено на вторую половину 2025 года. «Мы продолжаем расширять наше предложение автомобилей», — заявил Маск. По словам топ-менеджера Tesla Ларса Морави, новый электрокар появится в продаже в четвертом квартале 2025 года.

При этом Tesla не стала раскрывать стоимость автомобиля. В США Model Y доступна за 44,99 тысячи долларов (около 3,6 миллиона рублей). Также покупатель может рассчитывать на государственную субсидию в размере 7,5 тысячи долларов (600 тысяч рублей). Журналисты InsideEVs и издания Electrek полагают, что более дешевая версия Model Y будет стоить 35 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей).

По мнению специалистов InsideEVs, выпуск относительного дешевого электрокара — единственный способ Tesla снова выйти на темпы роста продаж.

По итогам второго квартала прибыль Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.