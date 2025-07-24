Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

Агроном Туманов: Избавиться от слизней на даче можно с помощью пива

Побороть слизней на дачном участке можно с помощью пива. Об этом заявил агроном Андрей Туманов в разговоре с aif.ru.

В первую очередь специалист призвал окосить канавы, чтобы вокруг них не осталось травы, а также навести порядок в укрытиях, поскольку слизни любят прятаться под досками и кирпичами. При этом он порекомендовал оставить пару укрытий, поставив под них банки с водой или пивом, запах которого слизням приятен, чтобы они собирались там и от них легче было избавиться.

Полезен в борьбе со слизнями будет и биологический метод. Так, питаться ими любят жабы, лягушки, ежи и землеройки, которых стоит приманить на участок, создав подходящие условия. «Можете попробовать устроить на слизней ночную охоту с фонарем. Занятие это несложное и иногда даже увлекательное. Слизни оставляют влажный след на плитке и земле, по этому следу вы ищете слизня и давите ногой. Через 10-15 минут вы возвращаетесь на это место и видите, как здесь появилось еще пять слизней, которые поедают товарища, — дело в том, что они каннибалы», — рассказал об еще одном способе агроном.

Что касается химикатов, лучше всего против слизней будут работать приманки, отравленные средством на основе метальдегида. Туманов напомнил, что работать в таком случае важно только в перчатках и по инструкции. Кроме того, необходимо не делать приманки там, где отраву могут попытаться употребить кошки, собаки или птицы.

Ранее дачникам порекомендовали использовать в качестве ловушки для слизней арбузные корки.