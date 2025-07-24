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13:16, 24 июля 2025Экономика

Раскрыты неожиданные способы использовать арбузные корки

Ученая Лялина: Арбузные корки можно применить на даче
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Садоводы и огородники могут с пользой применить арбузные корки на даче. Неожиданные способы использовать этот пищевой отход назвала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с «Известиями».

«Арбузные корки — это настоящий кладезь полезных веществ. Они содержат фосфор и калий, которые благотворно влияют на почву и повышают урожайность», — отметила эксперт. Она посоветовала добавлять кожуру в компост или использовать при создании «теплых» грядок.

Наиболее эффективным удобрением арбузные корки в измельченном виде окажутся для кустов смородины и малины, если внести их осенью. Кроме того, кожуру можно использовать как ловушку для слизней. Для этого нужно оставить крупные куски кожуры на грядках ночью, а утром собрать вредителей, которых привлечет запах. Свежие остатки арбуза подойдут и в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Из них также можно изготовить кашпо для цветов, если предварительно удалить мякоть и просушить.

По словам Лялиной, подобные решения помогают снизить количество органических отходов и сделать ведение хозяйства более эффективным.

Ранее садоводам посоветовали не выбрасывать яблочные огрызки. По словам экспертов газеты Mirror, их можно использовать как удобрение.

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