Яблочным огрызкам нашли применение на даче

Mirror: Яблочные огрызки можно использовать в компостной куче

Садоводам рассказали, какое применение яблочным огрызкам можно найти на даче. Совет экспертов из британской компании по переработке мусора Lomi опубликовало издание Mirror.

По словам специалистов, яблоки стоит добавлять в компостную кучу. «Компост — это богатый питательными веществами органический материал, получаемый путем разложения органики, например, кухонных отходов. Яблочные огрызки содержат много ключевых питательных веществ, которые могут улучшить ваш компост», — дали они совет.

Эксперты уточнили, что огрызки быстро разлагаются и богаты азотом, кальцием и калием — эти микроэлементы критически важны для роста растений, их процессов и общего здоровья. Кроме того, они порекомендовали добавлять в компостную кучу банановую кожуру (содержит калий) и кофейную гущу (содержит азот).

Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.