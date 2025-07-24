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11:39, 24 июля 2025Забота о себе

Яблочным огрызкам нашли применение на даче

Mirror: Яблочные огрызки можно использовать в компостной куче
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Javier Balseiro / Unsplash

Садоводам рассказали, какое применение яблочным огрызкам можно найти на даче. Совет экспертов из британской компании по переработке мусора Lomi опубликовало издание Mirror.

По словам специалистов, яблоки стоит добавлять в компостную кучу. «Компост — это богатый питательными веществами органический материал, получаемый путем разложения органики, например, кухонных отходов. Яблочные огрызки содержат много ключевых питательных веществ, которые могут улучшить ваш компост», — дали они совет.

Эксперты уточнили, что огрызки быстро разлагаются и богаты азотом, кальцием и калием — эти микроэлементы критически важны для роста растений, их процессов и общего здоровья. Кроме того, они порекомендовали добавлять в компостную кучу банановую кожуру (содержит калий) и кофейную гущу (содержит азот).

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