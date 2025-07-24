Деревянко рассказал о строительстве поместья на родине

Актер Деревянко рассказал, что строит родовое поместье в Таганроге для семьи

Российский актер Павел Деревянко рассказал о ходе строительства поместья на родине, в Таганроге, в котором хочет жить вместе с родными, когда посещает город. Подробностями он поделился в интервью журналу Hello.

«В этом году поставили баню, в следующем сделаем еще один дом на территории — для моего брата. Хочу, чтобы все жили вместе. У мамы есть в Таганроге своя квартира, а на дачу она наведывается, когда захочет. Приедет, цветочки посадит, поработает часа три на земле и уезжает — тяжеловато ей уже буквой "зю" стоять под палящим солнцем», — отметил артист. Он добавил, что раньше посещал родной город не чаще двух раз в год, однако в этом году только за весну удалось приехать дважды и еще два визита запланированы на лето.

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