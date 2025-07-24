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08:22, 24 июля 2025Экономика

Десятки тысяч жителей российского региона лишились света из-за непогоды

Около 81 тысячи жителей Амурской области остались без света из-за непогоды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Десятки тысяч жителей Амурской области лишились света из-за непогоды. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе местной прокуратуры.

По информации ведомства, причиной аварии на объекте электроэнергетики, повлекшим за собой отключение электричества, стали мощные порывы ветра. «Без света остаются около 81 тысяч жителей города Белогорска, Свободного и Ромненского Белогорского муниципальных округов. Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в июле стало известно, что более 11 тысяч жителей Крыма остались без электричества по причине жары. Отключения, в частности, коснулись Симферополя и Алушты.

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