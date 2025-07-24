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15:39, 24 июля 2025Забота о себе

Диетолог оценила безопасность грудного молока при готовке

Диетолог Соломатина: При термической обработке грудное молоко теряет свойства
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: evso / Shutterstock / Fotodom  

Грудное молоко является уникальной жидкостью, богатой иммуноглобулинами, что особенно важно для младенцев с несформировавшейся иммунной системой, отметила диетолог Елена Соломатина. Тренд на использование человеческого молока при готовке она оценила в беседе с Life.ru.

По словам Соломатиной, антитела в грудном молоке помогают ребенку противостоять вирусам, бактериям и аллергенам. «Кроме того, в его составе присутствуют гормоны, ферменты, жиры, белки и углеводы, необходимые для развития ребенка, а также микроорганизмы, формирующие микробиом кишечника», — отметила она.

Употребление грудного молока в небольших объемах взрослыми она назвала безопасным и уточнила, что оно немного полезнее магазинного. Однако диетолог указала на то, что после термической обработки свойства продукта меняются. «В термически обработанном виде (...) многие полезные компоненты теряют свои свойства, и такое молоко становится аналогичным молоку других животных», — заключила Соломатина.

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