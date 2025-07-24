Названы восемь продуктов для снижения риска сердечного приступа

Диетологи Райс и Стэнфорд посоветовали есть яблоки для снижения риска инфаркта

Диетологи Сэм Райс и Делл Стэнфорд посоветовали добавить в рацион восемь продуктов для снижения риска возникновения сердечного приступа. Их они назвали в разговоре с изданием Infobae.

Специалисты призвали ежедневно употреблять по одному яблоку, причем вместе с кожурой, так как в ней содержится большая часть полезных веществ. Также они порекомендовали есть виноград вне зависимости от его цвета.

Кроме того, по словам диетологов, снизить риск инфаркта помогут овес, оливковое масло и миндаль. Для этой цели подойдет и лосось, который стоит употреблять не реже одного раза в неделю. В заключение эксперты посоветовали включить в рацион зеленый чай и темный шоколад с высоким содержанием какао.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности шаурмы летом. По ее словам, употребление этого блюда чревато развитием дизентерии.