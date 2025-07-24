Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса похвасталась фигурой в откровенном образе

Дочь актрисы Деми Мур Скаут Уиллис похвасталась фигурой в цветном купальнике

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса музыкант Скаут Уиллис похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда предстала в размещенном ролике в цветном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на косточках.

При этом знаменитость продемонстрировала тело, держа в руках букет цветов. Вдобавок она распустила темные волосы, отказавшись от макияжа.

В декабре 2024 года дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса отказалась от штанов для фото. Знаменитость делилась серией снимков, на одном из которых предстала лежащей на полу.