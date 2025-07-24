Экс-солистка группы «Мираж» рассказала про уколы красоты

Певица Суханкина заявила, что делает уколы красоты для избавления от морщин

Советская и российская певица, экс-солистка поп-группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала про уколы красоты. Интервью с ней приводит «Леди Mail».

61-летняя исполнительница отметила, что прибегала к услугам пластических хирургов, однако не меняла внешность кардинально. «Нос не отрезала», — заявила она.

Артистка подчеркнула, что при борьбе с возрастными изменениями не обойтись без помощи специалистов. «Я эмоциональная, не сильно молодая женщина — у меня не может не быть морщин, и зачем они мне, если можно от них избавиться при помощи косметологии и пластической хирургии? Так что все делаю: и уколы красоты, и массажи, и другие процедуры», — объяснила звезда.

Ранее в июле пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла правду о пластике бывшей участницы поп-группы «Блестящие» Ольги Орловой со словами «бросается в глаза».