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09:37, 24 июля 2025Ценности

Врач раскрыл правду о пластике ведущей «Дома-2» со словами «бросается в глаза»

Хирург Абдулаева предположила, что ведущая Орлова прибегала к подтяжке
Екатерина Ештокина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Пластический хирург Софья Абдулаева раскрыл правду о пластике бывшей участницы поп-группы «Блестящие» Ольги Орловой со словами «бросается в глаза». Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так врач оценила внешность ведущей реалити-шоу «Дом-2». Эксперт предположила, что 47-летняя знаменитость прибегала к эндоскопической подтяжке.

Но это, подчеркну, лишь предположение. Потому что не видя близко человека, только по фотографии, сложно давать точную оценку. Возможно, это было общая подтяжка. Но судя по тому, что Ольга носит распущенные волосы, которые открывают лицо, виски и прочее, речь наверняка идет именно об эндоскопической подтяжке как верхней трети, так и средней и нижней трети лица

Софья Абдулаевапластический хирург

В то же время эксперт подчеркнула, что внешние изменения Орловой могли произойти и без хирургического вмешательства. Кроме того, Абдулаева так же обратила внимание на губы знаменитости.

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«Возможно, какой-то препарат наподобие филлера там и присутствует. Но не исключено, что это — результат введения каких-то уходовых веществ. В целом же Ольга выглядит отлично. Видно, что она тщательно ухаживает за собой, и результаты, как говорится, налицо», — заключила эксперт.

В апреле ведущая «Дома-2» раскрыла секрет стройной фигуры. Ольга Орлова призналась, что склонна к полноте.

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