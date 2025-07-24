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18:00, 24 июля 2025Экономика

Европейский центробанк прервал цикл снижения ставок

Европейский центробанк: Все три процентные ставки оставлены без изменений
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Michael Probst / AP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три процентные ставки без изменений и тем самым прервал долгий цикл их понижения. Об этом сообщило Le Figaro.

Базовая процентная ставка осталась на отметке в 2,15 процента, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,4 процента. Ставка по депозитам, как и прежде, составляет 2 процента. До первого снижения в июне 2024 года она равнялась 4 процентам.

Как пишет издание Handelsblatt, одной из причин отхода регулятора от политики снижения ставок стало достижение важного рубежа: инфляция в еврозоне достигла целевого уровня в 2 процента и, как ожидается, продолжит падать в течение года.

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Сама же руководитель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банк занял выжидательную позицию, так как есть риски, за которыми он намерен понаблюдать в течение следующих нескольких месяцев. По информации Bloomberg, в ЕЦБ считают, что торговые споры создали «исключительно неопределенную ситуацию», которая усложняется из-за сильного евро и резкого роста государственных расходов на инфраструктуру и оборону.

В начале июня ЕЦБ снизил три ключевые процентные ставки восьмое заседание подряд. Тогда они были уменьшены на 25 базисных пунктов.

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