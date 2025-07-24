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15:34, 24 июля 2025Россия

Фигурант дела об отравлении россиян барием оказался в подземном военном госпитале

Фигурант дела об отравлении людей барием Попов оказался в подземном госпитале
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Фигурант дела об отравлении россиян барием, экс-главврач ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» в Санкт-Петербурге Евгений Попов оказался в подземном военном госпитале. Об этом сообщает следователь по особо важным делам СК России Юрий Шустик, чьи слова приводит KP.RU.

Он напомнил, что бывший главврач клиники вместе со своей заместительницей Натальей Суровенко ушли в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«(Попов — прим. «Ленты.ру») Находится в подземном военном госпитале. У меня есть уверенность, что он не отсиживается, а действительно приносит пользу стране. У него психотип не труса и не подлого человека», — сказал следователь.

Суровенко, по словам Шустика, находится в другом подразделении и также работает на должности врача.

В январе 2022 года в клинике Петербурга несколько пациентов получили отравление после рентгена желудка. Причина — попадание в организм сульфата бария, который используется в качестве контрастного вещества. Известно, что всего в клинике пострадали 300 человек, восемь спасти не удалось.

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