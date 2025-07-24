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18:20, 24 июля 2025Россия

Хинштейн обратился к жителям после гибели 85-летней россиянки от удара ВСУ

Хинштейн обратился к жителям после гибели пожилой россиянки от удара ВСУ по дому
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курской области при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому погибла 85-летняя россиянка. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. К глубокой скорби, погибла 85-летняя женщина», — написал он.

Политик обратился к местным жителям и попросил их не пренебрегать мерами безопасности из-за продолжающихся атак ВСУ по Курской области.

В ночь на 23 июля Минобороны России проинформировало об уничтожении 51 украинского беспилотника над регионами страны. 28 дронов сбили в Брянской области, десять — в Курской, шесть — в Ростовской, четыре — в Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожено в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

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