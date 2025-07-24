Россияне стали меньше занимать на покупку квартиры

Средний размер ипотечного кредита уменьшился до 4,5 млн руб.

Россияне стали меньше занимать на покупку жилья. Размер ипотечного кредита в среднем уменьшился на два процента, выяснил Frank RG.

По данным издания, за июнь средний размер жилищного кредита сократился до 4,5 миллиона рублей. Самые большие ссуды берут на первичную недвижимость. Несмотря на то, что показатель снизился и в сегменте новостроек (на четыре процента, до 6,4 миллиона рублей), размер кредита почти вдвое больше, чем на готовые квартиры. Кредит на вторичку снизился на шесть процентов, до 3,4 миллиона рублей. На готовые загородные дома и ИЖС размер ипотечного кредита сократился всего на один процент, достигнув 5,1 миллиона рублей.

В то же время объем выдач поднялся на девять процентов, достигнув 323,6 миллиарда рублей. Кроме того, издание отмечает снижение средневзвешенных ставок по рыночной ипотеке — по всем программам за июнь они снизились до 24,7-25,8 процента годовых, что стало минимумом с октября 2024-го. Сильнее всего ставки опустились в сегменте ИЖС, упав до 24,9 процента годовых.

Ранее сообщалось, что россиянам стало сложнее получить одобрение на ипотеку. Доля отказов превысила половину от всех заявок. Финорганизации все чаще предпочитают заявителей с исключительной кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.