Известная российская юмористка рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием

Блогерша Парфенюк заявила, что потратила на борьбу с мигренью 300 тысяч рублей

Известная российская юмористка и блогерша Ольга Парфенюк рассказала, как борется с мигренью. О том, как она справляется с неизлечимым заболеванием, она написала в Telegram-канале.

По словам Парфенюк, она пробовала уколы ботокса в шею и голову, чтобы убрать сильные боли, однако эта процедура оказалась неэффективной. После этого она попробовала уколы другого препарата. На протяжении года Парфенюк делала их каждый месяц. «Стоит один укол около 25 тысяч. То есть за год я уже потратила на это 300 тысяч», — уточнила юмористка.

Она добавила, что в дополнение к основной терапии посещала остеопата и занималась спортом. «Не знаю может это уже какой-то эффект плацебо работает», — предположила блогерша и подчеркнула, что благодаря всем этим мерам у нее стала реже болеть голова.

Ранее Парфенюк раскрыла совет, который она получила от редакторов КВН. Они рекомендовали юмористкам шутить на женские темы.