Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:38, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская юмористка рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием

Блогерша Парфенюк заявила, что потратила на борьбу с мигренью 300 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Канал Коваля / YouTube

Известная российская юмористка и блогерша Ольга Парфенюк рассказала, как борется с мигренью. О том, как она справляется с неизлечимым заболеванием, она написала в Telegram-канале.

По словам Парфенюк, она пробовала уколы ботокса в шею и голову, чтобы убрать сильные боли, однако эта процедура оказалась неэффективной. После этого она попробовала уколы другого препарата. На протяжении года Парфенюк делала их каждый месяц. «Стоит один укол около 25 тысяч. То есть за год я уже потратила на это 300 тысяч», — уточнила юмористка.

Она добавила, что в дополнение к основной терапии посещала остеопата и занималась спортом. «Не знаю может это уже какой-то эффект плацебо работает», — предположила блогерша и подчеркнула, что благодаря всем этим мерам у нее стала реже болеть голова.

Ранее Парфенюк раскрыла совет, который она получила от редакторов КВН. Они рекомендовали юмористкам шутить на женские темы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

    Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

    Залужный заявил об отсталости Украины

    Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

    Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов

    На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

    «Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

    Раскрывшим данные об участнике СВО вынесен приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости