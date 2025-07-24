DR: Украину ждут серьезные последствия, если ситуацию с коррупцией не исправят

Депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

По его словам, это также скажется на вопросе членства Украины в Евросоюзе и помощи Киеву со стороны объединения. «Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) приведет к сокращению финансовой помощи Киеву со стороны Запада.