Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 24 июля 2025Мир

В ЕС предрекли Украине серьезные последствия из-за коррупции в стране

DR: Украину ждут серьезные последствия, если ситуацию с коррупцией не исправят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе считает, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию DR.

По его словам, это также скажется на вопросе членства Украины в Евросоюзе и помощи Киеву со стороны объединения. «Если Украина не исправится в борьбе с коррупцией в стране, это может иметь серьезные последствия», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) приведет к сокращению финансовой помощи Киеву со стороны Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в российском регионе

    Закон Зеленского о НАБУ объяснили

    В России заявили об отставании США в развитии беспилотных технологий

    Главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

    Вдоль дорог российского региона появились лица великанов

    В ЕС предрекли Украине серьезные последствия из-за коррупции в стране

    Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

    В Германии высказались о планах НАТО на войну с Россией

    На Украине рассказали о трехэтапном плане свержения Зеленского. Что в него входит и кто за ним стоит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости