Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 24 июля 2025Мир

Украину предупредили о сокращении финансирования со стороны Запада

Strategic Culture: После упразднения НАБУ помощь Запада Украине начнет таять
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об упразднении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) приведет к сокращению финансовой помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение выразил британский экс-дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

«Две трети украинских госрасходов фактически оплачиваются налогоплательщиками европейских стран, деньги поступают через пожертвования западных государств. Наиболее вероятно, что дальнейшее финансирование конфликта на Украине с их стороны начнет очень быстро таять», — указал бывший дипломат.

По словам Прауда, действия Зеленского против антикоррупционных органов «открыли глаза» западным политикам и заставили обеспокоиться отправкой тех миллиардов, которые они вкладывают в поддержку Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что официальные лица и дипломаты Европейского союза (ЕС) на протяжении уже нескольких месяцев жалуются на отход Зеленского от принципов демократии. По данным источников, в ЕС недовольны чистками и перестановками в украинском правительстве, которые привели к отставке «наиболее независимых министров и чиновников».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    Залповый ливень обрушился на Москву

    Telegram начнет оценивать пользователей

    Российские хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел офицера СВО

    Украину предупредили о сокращении финансирования со стороны Запада

    В МИД России высказались о конфликте Таиланда и Камбоджи

    Москвичам пообещали улучшение погоды

    Деревья упали и придавили несколько автомобилей в Москве

    ООН отреагировала на крушение самолета в Амурской области

    Певица похудела на 50 килограммов и пожертвовала кожу на благотворительность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости