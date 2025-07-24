Strategic Culture: После упразднения НАБУ помощь Запада Украине начнет таять

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об упразднении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) приведет к сокращению финансовой помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение выразил британский экс-дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

«Две трети украинских госрасходов фактически оплачиваются налогоплательщиками европейских стран, деньги поступают через пожертвования западных государств. Наиболее вероятно, что дальнейшее финансирование конфликта на Украине с их стороны начнет очень быстро таять», — указал бывший дипломат.

По словам Прауда, действия Зеленского против антикоррупционных органов «открыли глаза» западным политикам и заставили обеспокоиться отправкой тех миллиардов, которые они вкладывают в поддержку Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что официальные лица и дипломаты Европейского союза (ЕС) на протяжении уже нескольких месяцев жалуются на отход Зеленского от принципов демократии. По данным источников, в ЕС недовольны чистками и перестановками в украинском правительстве, которые привели к отставке «наиболее независимых министров и чиновников».