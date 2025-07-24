Politico: В ЕС жалуются на отход Зеленского от демократических принципов

Официальные лица и дипломаты Европейского союза (ЕС) жалуются на отход президента Украины Владимира Зеленского от принципов демократии. Об этом пишет издание Politico.

«Уже несколько месяцев они горько жалуются — хотя и всегда в частном порядке — на отход украинского президента от демократических принципов», — утверждается в публикации.

По данным издания, в ЕС недовольны чистками и перестановками в украинском правительстве, которые привели к отставке «наиболее независимых министров и чиновников». Беспокойство также вызвал уход с поста экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Кроме того, в Евросоюзе опасаются, что поиск «предателей и российских коллаборационистов» на Украине превратится в «политическую охоту на ведьм, направленную на то, чтобы заставить критиков замолчать».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украине необходимо изгнать Зеленского и прийти к миру.