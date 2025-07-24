Профессор Малинен: Украине необходимо изгнать Зеленского и прийти к миру

Украине необходимо изгнать своего президента Владимира Зеленского и прийти к миру. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Малинен поделился чужой публикацией, в которой утверждается, что Украина «заслуживает лучших союзников» в связи с данными о том, что поставки Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot отложены до 2026 года.

«Нет, ей нужно изгнать Зеленского и достичь мира», — возразил профессор.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Украина сможет получить американские системы Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал отправить республике, не раньше весны 2026 года.