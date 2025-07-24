Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 24 июля 2025Экономика

Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

На Кипре начались мощные лесные пожары
Мария Черкасова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Лесные пожары вспыхнули недалеко от Лимасола — известного курортного города на Кипре. Об этом сообщает DailyMail.

Пожар вспыхнул днем в среду, 23 июля, и продолжился в четверг, 24 июля. Жертвами оказались два человека, застигнутые огнем в автомобиле при попытке покинуть опасное место. Травмы получились 10 человек. Сгорело множество дорогих особняков. Всего огонь уничтожил практически 2,6 квадратного километра земли.

Ожидается, что температура воздуха на острове в четверг может достигнуть плюс 45 градусов Цельсия.

Ранее пожар произошел на территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции. Загорелись солнечные батареи на территории парка. Огонь быстро потушили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Игрок в настольный теннис из РФ раскрыл эмоции иностранцев от его участия в Универсиаде

    Лукашенко призвал чиновников не злить его

    Армия России заняла еще два населенных пункта в зоне СВО

    Стала известна причина желания «заедать» стресс

    Заслуженный художник России умер за день до своей выставки

    Украинский военный рассказал об окружении ВСУ в ДНР

    Европейский центробанк прервал цикл снижения ставок

    В России захотели оптимизировать общественный транспорт с помощью ИИ

    В Европе осудили россиянина на полмиллиона евро штрафа и 118 лет тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости