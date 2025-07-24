Лесные пожары начали уничтожать окрестности известного европейского курорта

На Кипре начались мощные лесные пожары

Лесные пожары вспыхнули недалеко от Лимасола — известного курортного города на Кипре. Об этом сообщает DailyMail.

Пожар вспыхнул днем в среду, 23 июля, и продолжился в четверг, 24 июля. Жертвами оказались два человека, застигнутые огнем в автомобиле при попытке покинуть опасное место. Травмы получились 10 человек. Сгорело множество дорогих особняков. Всего огонь уничтожил практически 2,6 квадратного километра земли.

Ожидается, что температура воздуха на острове в четверг может достигнуть плюс 45 градусов Цельсия.

Ранее пожар произошел на территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции. Загорелись солнечные батареи на территории парка. Огонь быстро потушили.

