Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

BFMTV: На юге Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Отмечается, что пожар охватил около 300 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь.

В январе разрушительные лесные пожары в американской Калифорнии лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и нескольких других звезд Голливуда. Срочно эвакуироваться из-за пожаров пришлось также Тому Хэнксу, Адаму Сэндлеру, Гвинет Пэлтроу и Стивену Спилбергу. Из-за возгорания сильно пострадал бывший дом актера Леонардо Ди Каприо. В зону эвакуации попала и резиденция Камалы Харрис.