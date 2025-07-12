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00:47, 12 июля 2025Культура

Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

BFMTV: На юге Франции загорелось поместье Джорджа Клуни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Отмечается, что пожар охватил около 300 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь.

В январе разрушительные лесные пожары в американской Калифорнии лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и нескольких других звезд Голливуда. Срочно эвакуироваться из-за пожаров пришлось также Тому Хэнксу, Адаму Сэндлеру, Гвинет Пэлтроу и Стивену Спилбергу. Из-за возгорания сильно пострадал бывший дом актера Леонардо Ди Каприо. В зону эвакуации попала и резиденция Камалы Харрис.

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