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18:09, 24 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал чиновников не злить его

Лукашенко призвал не допустить падеж скота в животноводстве и не злить его
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить падеж скота и посоветовал чиновникам не злить его. Его слова приводит ТАСС.

«Не дай бог, вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по десять раз говорить не буду. Падеж — это неприемлемо. В советские времена эту проблему уже решили», — сказал он министру сельского хозяйства Юрию Горлову.

Политик также напомнил о требовании к хозяйствам «именем революции» передавать телят другим предприятиям, если они не могут обеспечивать их выживание. По его словам, падеж скота является главным показателем для сельского хозяйства.

Ранее глава государства оценил картошку белорусского сельскохозяйственного предприятия «Озерицкий-Агро» и признал, что его картошка хуже. Он пообещал вернуться в хозяйство с корзиной.

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