Лукашенко померился картошкой и проиграл

Лукашенко оценил картошку одного из белорусских сельскохозяйственных предприятий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил картошку белорусского сельскохозяйственного предприятия «Озерицкий-Агро» и признал, что его картошка хуже. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Я так посмотрел на твою картошку — у меня хуже», — сказал он руководителю хозяйства Анжелике Гущеня. Кроме того, президент Белоруссии пообещал вернуться, взяв с собой корзину.

До этого Лукашенко призвал не шутить с картофелем. Он подчеркнул, что властям страны нельзя допустить повторения весеннего инцидента с дефицитом дешевого картофеля.

Ранее президент Белоруссии иронично заявил, что не знает, как ему выжить после запрета въезда в Эстонию. По словам его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, Лукашенко также подчеркнул, что ни разу не был в прибалтийской республике.