Лукашенко посоветовал не шутить с картофелем

Лукашенко: Не надо шутить с картофелем

Властям Белоруссии нельзя допустить повторения весеннего дефицита дешевого картофеля, иначе его нехватка повлечет народный гнев. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Он также рассказал, что лично проверил состояние полей и обеспокоен возможным распространением фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения.

«Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что за проблемы при сборе урожая нужно отрывать не только уши, но и головы. Лидер страны подчеркнул, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за чего зачастую возникает нехватка рабочих рук.

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