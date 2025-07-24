Лукашенко задался вопросом о своем выживании после одного решения Эстонии

Лукашенко отреагировал на запрет въезда в Эстонию словами «выживу ли я»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет въезда в Эстонию словами «выживу ли я». Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, к сожалению, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?"» — рассказала чиновница.

Ранее правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии. В их числе оказался и Александра Лукашенко.