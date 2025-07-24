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14:40, 24 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко задался вопросом о своем выживании после одного решения Эстонии

Лукашенко отреагировал на запрет въезда в Эстонию словами «выживу ли я»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет въезда в Эстонию словами «выживу ли я». Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, к сожалению, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?"» — рассказала чиновница.

Ранее правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии. В их числе оказался и Александра Лукашенко.

Вот это да!
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