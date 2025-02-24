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08:55, 24 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко обратился с призывом к Эстонии

Лукашенко: Диалогу с Эстонией препятствуют искусственные барьеры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Соседскому диалогу Белоруссии с Эстонией препятствуют искусственные барьеры, и их необходимо преодолеть. С таким призывом к Таллину обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«На нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога. Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Минск стремился сохранять мирные контакты с соседями даже в самые сложные времена.

Ранее Лукашенко увидел подвох в желании США пойти на переговоры с Россией. По его словам, переговоры могут быть связаны с желанием Вашингтона спровоцировать конфликт между Москвой и Китаем.

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