Лукашенко увидел подвох в желании США пойти на переговоры с Россией

Лукашенко: переговоры США и РФ могут быть связаны с желанием столкнуть РФ и КНР

Переговоры США и России могут быть связаны с желанием Вашингтона столкнуть Москву и Китайскую народную республику (КНР). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко увидел подвох в желании администрации президента США Дональда Трампа пойти на переговоры с Россией в Эр-Рияде и указал на меняющуюся обстановку в мире. Он призвал не обольщаться и подчеркнул, что Вашингтон может выдвинуть Москве различные требования в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде. По словам Лаврова, стороны также согласились в том, что международные отношения следует выстраивать, основываясь на признании национальных интересов у всех стран.