Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 21 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко увидел подвох в желании США пойти на переговоры с Россией

Лукашенко: переговоры США и РФ могут быть связаны с желанием столкнуть РФ и КНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Переговоры США и России могут быть связаны с желанием Вашингтона столкнуть Москву и Китайскую народную республику (КНР). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко увидел подвох в желании администрации президента США Дональда Трампа пойти на переговоры с Россией в Эр-Рияде и указал на меняющуюся обстановку в мире. Он призвал не обольщаться и подчеркнул, что Вашингтон может выдвинуть Москве различные требования в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде. По словам Лаврова, стороны также согласились в том, что международные отношения следует выстраивать, основываясь на признании национальных интересов у всех стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше