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14:38, 24 июля 2025Бывший СССР

Эстония ввела бессрочный запрет на въезд Лукашенко

Эстония ввела бессрочный запрет на въезд 273 гражданам РБ, в том числе Лукашенко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Правительство Эстонии ввело бессрочный запрет на въезд в республику в отношении 273 граждан Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел.

Агентство привело слова лавы МИД Маргуса Цахкны о том, что на протяжении почти пяти лет после введения санкций против Белоруссии, в этой стране не произошло позитивных изменений. Также сообщается, что кроме президента республики, в санкционном списке значатся белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.

Ранее Лукашенко посоветовал не шутить с картофелем. Он также рассказал, что лично проверил состояние полей и обеспокоен возможным распространением фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения.

До этого Лукашенко рассказал об обеспечении войск беспилотниками. Он подписал соответствующий указ, уточняющий порядок установления мобилизационных заданий для поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

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